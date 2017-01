Tientallen bezoekers De Vrienden van Amstel Live aangehouden

(archieffoto)

De politie heeft 49 automobilisten aangehouden voor dronken rijden of rijden met een ongeldig rijbewijs. De meeste bestuurders waren net daarvoor bij de muziekshow De Vrienden van Amstel Live geweest in Rotterdam Ahoy.

Afgelopen zondag, woensdag en donderdag waren er controles op de Vaanweg, Oldegaarde, Strevelsweg, Motorstraat, Oldegaarde en de Maastunnel.



Eén van de bestuurders wilde niet meewerken aan de controle en gaf gas. De politie ging in de achtervolging, waarbij de bestuurder met 100 kilometer per uur -tegen het verkeer in-, over de Dorpsweg reed.



Op het Nachtegaalplein kon de man aan de kant worden gezet. Ook hij is aangehouden.