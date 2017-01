Inbrekers opgepakt in Leerdam

Na een zoektocht door Leerdam heeft de politie in de nacht van donderdag op vrijdag drie inbrekers aangehouden. Om 02.30 uur ging het inbraakalarm af bij een drogisterij aan het Europaplein.

Agenten gingen kijken en zagen dat de voordeur openstond. De inbrekers waren al gevlogen.



Met de hulp van een helikopter en een hond werden twee van de drie verdachten op de Lingedijk gevonden in een bestelbus. De derde verdachte zat verstopt tussen twee auto's. De politie zoekt uit of er iets is buitgemaakt.