Derek Otte is nieuwe Stadsdichter van Rotterdam

Rotterdam heeft een nieuwe stadsdichter: Derek Otte. Hij neemt het stokje over van Hester Knibbe. Otte is gespecialiseerd in het genre 'spoken word'.

Het werk van de nieuwe stadsdichter kunnen mensen al gezien hebben; een gedicht van hem is te lezen in de aankomst- en vertrekhal van Rotterdam The Hague Airport.



De 28-jarige Derek Otte debuteerde anderhalf jaar geleden met Regelgeving en hij is bezig aan zijn tweede dichtbundel. En vanaf nu is hij dus twee jaar lang de Rotterdamse Stadsdichter.