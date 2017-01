Laatste SRV-wagen stopt in Vlaardingen

Vreugdenhil De rijdende supermarkt. Foto: Mick Somers De rijdende supermarkt. Foto: Mick Somers De rijdende supermarkt. Foto: Mick Somers De rijdende supermarkt. Foto: Mick Somers De rijdende supermarkt. Foto: Mick Somers

48 jaar lang bracht Gerrit Vreugdenhil in Vlaardingen met zijn SRV-wagen de boodschappen bij de mensen thuis. Eerst onder leiding van zijn vader en later in zijn eigen rijdende supermarkt. Vrijdag reed hij tot verdriet van zijn trouwe klanten zijn laatste ronde.

Tot een paar jaar geleden waren er twee SRV-wagens in Vlaardingen, maar daar kwam in 2011 een einde aan toen Bas de Vos na 45 jaar zijn laatste rit maakte. Nu is het dus definitief voorbij voor de rijdende supermarkt in de gemeente.



Nostalgie

''Het is een beetje nostalgie natuurlijk. Je sluit een deel van je leven af, ik heb nooit iets anders gedaan dan dit'', aldus Vreugdenhil.



''We gaan je missen'', zegt een klant tegen haar SRV-man als de camera van TV Rijnmond draait. ''Het gewone ga ik missen, dat alles nog kan. Gerrit heeft zelfs de sleutel van mijn huis.''



''En dan kijk ik altijd zelf in de koelkast'', vult Vreugdenhil haar aan.



Diepvriezers

De SRV-wagen werd in de jaren 60 van de vorige eeuw een begrip in Nederland. Tot dan toe werden melkproducten bezorgd met karren, maar het werd rendabeler om de bezorging met grote gemotoriseerde wagens uit te voeren.



Door de toename van diepvriezers bij mensen thuis en goedkope supermarkten ging het vanaf 1990 bergafwaarts met de rijdende supermarkten. Ook in de regio Rijnmond is het aantal SRV-wagens de afgelopen jaren afgenomen.