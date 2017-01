Noodweer? Blind vertrouwen!

Blind Vertrouwen

In de jaren tachtig van de vorige eeuw maakten ze furore met Nederlandstalige pop, de vier mannen van de Rotterdamse band Noodweer. Ze hadden zelfs een hitje, in 1983, met het min of meer satirische nummer ‘In de disco’.

Reünie

In 1987 viel het doek, met een afscheidsconcert in het Berenei in Rotterdam. Daarna was er nog wel eens een reünieconcert, en in 2011 kondigde de groep aan om weer vaker te gaan optreden en nieuw werk uit te brengen, maar het is gebleven bij één cd-single.

Afgelopen jaar, 2016, ging het toch weer kriebelen.



Blind vertrouwen

Zanger/tekstschrijver Jos Bloemkolk en gitarist/componist Theo van Duijl gingen aan de slag om nieuwe liedjes te maken - liedjes die de leeftijdsfase weerspiegelen waarin ze zijn beland - en om dat nieuwe repertoire onversterkt uit te voeren, samen met de Ierse bodhran-speler (trommelaar) Barry Plunkett. En dat onder de naam: Blind Vertrouwen.



Begin december hield dat nieuwe trio een try-out, en Roland Vonk maakte daar opnames.

In De Vondst wat oud materiaal van Noodweer en een nieuw lied van Blind Vertrouwen.



1. In de disco – Noodweer (1983)

2. Amsterdam – Noodweer (1983)

3. Rotterdam bijvoorbeeld (live, 1987)

4. Alles voor het geld – Noodweer (2011)

5. Nooit meer blasé – Blind Vertrouwen (2016)