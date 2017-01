Nissewaard ziet bouw twintig windmolens niet zitten

Windmolens (Wikipedia)

In de gemeente Nissewaard is boos gereageerd op de plannen om daar twintig windmolens te plaatsen. Donderdag maakte de provincie Zuid-Holland de mogelijke nieuwe plekken voor windturbines bekend. Bij het Hartelkanaal moeten er vier komen, bij natuurgebied Beerenplaat zes en in Zuidland maar liefst tien.

Wethouder Christel Mourik van Nissewaard: ''Het is heel erg vervelend als je ziet hoeveel windmolens de provincie in ons gebied projecteert. Het is een gebied waar we heel zorgvuldig mee willen zijn en open willen houden. We vinden die polders prachtig.''



''Het is een gebied waarvan wij zeggen: er kan heel veel, maar geen windmolens. Daar willen we genieten van de open natuur.''



De gemeente gaat bezwaar maken tegen de provincieplannen en heeft een alternatief voorstel. Dat bestaat uit minder dan de voorgestelde twintig windmolens en andere locaties.