'Het laatste waar ik naar kijk zijn die zwarte poezen'

De Nederlandse schrijver en beeldend kunstenaar Jan Cremer heeft voor het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam een tentoonstelling van vijftien naaktfoto's samengesteld. Voor de leek een stapeltje foto's van zwarte poezen, maar niet voor de eigenzinnige kunstenaar.

"Dat is het laatste waar ik naar kijk, naar die zwarte poezen. Ik kijk meestal naar de vorm en hoe de foto eruit ziet", zegt Cremer vrijdag."Ik kijk sinds de academietijd als schilder naar modellen die een bepaalde vorm hebben. Dat is belangrijk natuurlijk, de schoonheid van de vrouw."De collectie bevat ook foto's van naaktmodellen uit de jaren vijftig. Het was toen volgens Cremer gemakkelijk om aan modellen te komen."In Parijs had je een beurs, daar stonden vrouwen en mannen in rijen te wachten om als model te werken. Mensen drongen zich echt aan je op."Zijn favoriete foto in de collectie is er een van Rutger ten Broeke . "Het is voor mij een enorm romantische foto die je hier ziet. Een naaktfoto in een Overijssels bos, de bosnimf. Als je die aan de muur hebt, dan blijf je ernaar kijken."De expositie van Cremer is nog te zien tot en met 20 augustus in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam.