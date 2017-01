Zoon doet oproep voor aangereden hoogbejaarde vader

Vlak na de aanrijding. Foto: politie

De zoon van een aangereden 86-jarige man doet via de politie een ontroerende oproep aan getuigen om zich te melden. Zijn hoogbejaarde vader ligt na de aanrijding in Rotterdam in kritieke toestand in het ziekenhuis.

"Mijn vader is afgelopen maandagavond op een zebrapad op de Goudsesingel aangereden door een auto", schrijft de zoon.



"Hij is zo erg gewond geraakt dat hij nu op de intensive care van het ziekenhuis ligt. Ik wil graag dat de getuigen zich bij de politie melden, zodat kan worden uitgezocht wat er nu precies is gebeurd."



De politie komt nu pas met de uitgebreide getuigenoproep, omdat de verwondingen van de hoogbejaarde man in eerste instantie mee leken te vallen. In het ziekenhuis bleek het allemaal een stuk ernstiger te zijn.