Mossou: 'Verlies Feyenoord in beker is kwaliteitsprobleem'

Sjoerd Mossou

Volgens Sjoerd Mossou heeft Feyenoord de kwartfinale van de KNVB-beker van Vitesse verloren, omdat er een gebrek was aan kwaliteit. "Het is onzin dat Feyenoord het bewust heeft laten lopen. Er is een te groot verschil tussen de basisspelers en wisselspelers. Het verlies in een kwaliteitsprobleem", aldus de Feyenoord-watcher van het Algemeen Dagblad vrijdag in FC Rijnmond.

Karim El Ahmadi (Afrika Cup) en Tonny Vilhena (geschorst) speelden tegen Vitesse niet mee. Dat Dirk Kuyt ook 70 minuten op de bank zat, kon Mossou niet begrijpen. "Dat Kuyt ernaast stond is wel een teken. Ik snap dat Kuyt niet alles kan spelen. Maar Van Bronckhorst miste al twee belangrijke spelers. Ik zou Kuyt in zo'n geval altijd laten spelen. Hij had hem ook tegen NEC op de bank kunnen zetten, want dan is Vilhena weer terug."



Stormram Michiel Kramer bleef de gehele wedstrijd op de bank. Op de houding van de aanvaller is flink wat kritiek. "Kramer is niet heel actief. Hij is heel zwart-wit. Hij heeft er een schurfthekel aan dat-ie niet speelt. Maar als je Kramer brengt dan geef je in ieder geval het signaal af dat je iets wilt forceren. Maar Van Bronckhorst durfde het denk ik niet aan om hem te brengen", aldus Mossou.



Verder sprak de Feyenoord-watcher van het AD met presentator Etienne Verhoeff en analist Geert den Ouden onder meer over de rol van Jong Feyenoord en het bekeravontuur van Sparta.