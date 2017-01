Politie onderschept lading cocaïne

Cocaïne (archieffoto)

De politie en het Openbaar Ministerie hebben vrijdag 60 kilo cocaïne onderschept in de haven van Rotterdam. Vijf mannen zijn aangehouden.

De politie en justitie kwamen er na onderzoek achter dat de coke donderdag aan zou komen in een container. Ze besloten de lading daarom te volgen en kwamen uit bij een loods in De Lier.



Daar werden vier mannen opgepakt. Een handlanger werd later in Schiedam gearresteerd. Bij hem thuis werd een vuurwapen gevonden.



De politie heeft huiszoekingen gedaan in huizen en bedrijven in Schiedam, Vlaardingen, Rotterdam, De Lier en Amsterdam.