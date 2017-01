Koning op Filmfestival Rotterdam bij première Double Play

Koning Willem-Alexander bij première op IFFR. Foto: ANP - Remko de Waal

Op het Internationaal Film Festival Rotterdam gaat vrijdagavond de film Double Play in première. Bijzondere gast is koning Willem-Alexander.

Double Play is de verfilming van de roman Dubbelspel van de Curaçaose schrijver Frank Martinus Arion.



De film wordt vertoond in het Oude Luxor Theater in Rotterdam. Na afloop spreekt de koning met de cast van de film en met vertegenwoordigers van de Curaçaose gemeenschap in Rotterdam.



Dominospel

Double Play gaat over de Antilliaanse maatschappij ten tijde van de transitie van Nederlandse koloniale overheersing naar autonoom zelfbestuur. Het verhaal speelt rondom een onschuldig dominospel.



De Amerikaanse regisseur Dickerson voegt aan de verfilming een hedendaags perspectief toe door de hoofdpersoon te laten terugblikken in de tijd. Double Play gaat over trots en vernedering, geld en liefde, ambitie en hoop.



De rollen worden vertolkt door Caribische, Amerikaanse en Europese acteurs.