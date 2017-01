Nepagenten opgepakt in Rotterdam

De politie heeft vrijdag in het centrum van Rotterdam drie mannen opgepakt die zich voordeden als agent. Ze hadden 3000 dollar aan bankbiljetten op zak.

Hoe de nepagenten aan het geld waren gekomen is onduidelijk. De politie hield de mannen aan in het Scheepvaartkwartier. De nepagenten hebben het geld vermoedelijk afgetroggeld van toeristen.De politie vraagt ook in het Engels of gedupeerden zich willen melden.