Hennepkwekerij in Schiedamse loods

Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

In een loods in Schiedam heeft de politie vrijdagavond een hennepkwekerij gevonden. Het ging om 2000 plantjes die verstopt stonden in een verborgen ruimte.









De politie ontdekte de hennepkwekerij aan de hand van informatie uit een onderzoek. Agenten vonden niemand in het pand en er is dus ook niemand aangehouden. De loods staat aan de Calandstraat op een bedrijventerrein in Schiedam.De politie ontdekte de hennepkwekerij aan de hand van informatie uit een onderzoek.