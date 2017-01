Sparta verliest met 3-2 van Willem II

Willem II - Sparta

Sparta heeft vrijdagavond met 3-2 verloren van Willem II. De Rotterdammers wisten in Tilburg nog twee keer een achterstand weg te werken. Zakaria El Azzouzi (1-1) en Thomas Verhaar (2-2) waren trefzeker voor Sparta. Maar in de blessuretijd maakte Thom Haye de winnende voor de Tilburgers.

De Rotterdammers startten met vijf wijzigingen in de basisopstelling ten opzichte van het bekerduel met FC Volendam. Saksela, Dougall, Vriends, El Azzouzi en Brogno begonnen in het Koning Willem II Stadion in de basis. Dumfries, Breuer, Sanusi, Van Moorsel en Calero moesten daarom plaats nemen op de bank.



In het eerste kwartier konden beide ploegen weinig creëren. Na 18 minuten brak de thuisploeg de ban. Sol kopte Willem II na een voorzet van Koppers op een 1-0 voorsprong. De Rotterdammers antwoordden snel. In de 21e minuut zette Zakaria El Azzouzi Sparta na een goede individuele actie op gelijke hoogte.



Daarna was Willem II al snel weer dichtbij een voorsprong na een vrije trap van Croux. Hij schoot na 23 minuten de bal op de lat van het doel van Sparta-keeper Roy Kortsmit. Na ruim een halfuur was er nog een flinke mogelijkheid voor Willem II, maar Sol miste de bal volledig in het strafschopgebied van Sparta. Vlak voor rust kwam Willem II op een 2-1 voorsprong. Kortsmit liet de bal los bij een corner en Lachman maakte daar gretig gebruik van door de bal tegen de touwen te schieten.



Tweede helft

Na rust werden er in het begin weer weinig kansen gecreerd. Deze keer wist Sparta de ban te breken. Thomas Verhaar wist met een vrije trap vanaf de rand van het 16-metergebied na 69 minuten keeper Lamprou te passeren. De Rotterdammers namen in de slotfase iets meer initiatief, maar wisten de Willem II-doelman uiteindelijk niet voor een derde keer te passeren.



Diep in de blessuretijd zette Willem II nog een keer aan en wist invaller Thom Haye de winnende binnen te schieten. Door de nederlaag heeft Sparta nu acht competitiewedstrijden op rij niet gewonnen.



Willem II stijgt door de overwinning naar de 11e plaats. Sparta blijft voorlopig op de 13e plaats staan, maar is nog wel afhankelijk van de resultaten van de concurrenten.



Scoreverloop

18' Sol (1-0)

21' El Azzouzi (1-1)

45' Lachman (2-1)

69' Verhaar (2-2)

90+3 Haye (3-2)



Opstelling Sparta: Kortsmit; Saksela (81' Dumfries), Vriends, Van Drongelen, Floranus; Dijkstra, Spierings, Dougall; Verhaar (86' Pogba), El Azzouzi, Brogno (67' Goodwin)