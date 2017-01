Waarschuwingsschot gelost na achtervolging

Op de Groene Kruisweg in Rotterdam heeft de politie vrijdagavond een waarschuwingsschot gelost na een achtervolging. Een 22-jarige Rotterdammer is opgepakt.

De bestuurder van een auto wilde rond 23.20 uur bij een controle op de Driemanssteeweg op Zuid zijn identiteitsbewijs niet laten zien en gaf plankgas. Met de politie in de achtervolging vloog hij op de Groene Kruisweg uit de bocht.



De auto kwam tegen een lantaarnpaal tot stilstand. Omdat de man te voet verder wilde vluchten, hebben agenten geschoten. Daarna gaf de man zich over.



In de wagen bleken zakken hennep te liggen. De drugs en de auto zijn in beslag genomen.