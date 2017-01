Vijf mannen opgepakt voor bedreiging in Rotterdamse bar

Politie

De politie heeft zaterdagmorgen vijf mannen opgepakt in de Witte de Withstraat in Rotterdam. Aanleiding waren meerdere bedreigingen in een bar op de Schilderstraat. Bij hun aanhouding werd ook een waarschuwingsschot gelost.

Een vrouw meldde bij de politie dat ze was bedreigd door vier mannen met een wapen. Toen agenten gingen kijken, zagen ze het viertal in een auto.



Omdat zij niet wilden luisteren, loste een agent een waarschuwingsschot. Hierna konden de Rotterdammers van 30, 35 en 36 worden aangehouden. In de auto lagen een doorgeladen vuurwapen en duizenden euro's contant geld.



Korte tijd later werd nog een 31-jarige man uit Groningen opgepakt. Hij gedroeg zich verdacht, maar bleek niks met de bedreigingen te maken te hebben. Hij is vrijgelaten.