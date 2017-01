Nederland telt vogels tijdens Nationale Tuinvogeltelling

Koolmees - Foto: Luc Hoogenstein

In heel Nederland wordt dit weekend de tuinvogeltelling gehouden. Mensen worden gevraagd een half uur lang in de gaten te houden hoeveel en welke vogels bij hen in de tuin of op het balkon zitten.





'Spannend jaar'

Volgens Vogelbescherming Nederland is het spannend wat de telling dit jaar oplevert, omdat het een zogenoemd mastjaar is.



"Dat betekent dat vogels veel eten in het bos kunnen vinden en minder in tuinen zitten", vertelt Marieke Dijksma van de stichting. "Daarbij hebben we een slecht broedseizoen gehad."



Rond 10.00 uur waren de huismus, de merel en de koolmees de meest gespotte vogels.







Verrekijker

De Rotterdamse Els Beekmans uit Ommoord doet dit jaar voor het eerst mee met de vogeltelling. Zij heeft haar tuin speciaal ingericht voor vogels. "Ik ben het een beetje verplicht aan mijn tuin, maar ben wel bang dat mijn gedachten afdwalen."



Mensen die mee willen doen, kunnen volgens de Vogelbescherming het beste een verrekijker pakken en half uur rustig om zich heen kijken. "Vogels zijn het meest actief als het licht wordt en als de nacht ingaat", geeft Dijksma nog mee als tip.



Vogelapp

Wie niet alle vogels precies bij naam kan noemen, hoeft niet te vrezen. De Vogelbescherming heeft een speciale app die suggesties geeft als de grootte en de kleur van een vogel worden ingevuld. Iedereen kan zaterdag en zondag meedoen. De gegevens kunnen worden doorgeven op de website van de Nationale Tuinvogeltelling. De resultaten worden live bijgehouden.