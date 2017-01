Superjacht Y712 aangemeerd in Rotterdamse Merwehaven

Het schip toen het in september door Rotterdam voer, nog zonder masten

Het zeilschip Y712 is zaterdagochtend is alle vroegte in Rotterdam aangekomen. Het superjacht van 106 meter lang voer rond 05.45 uur langs de Van Brienoordbrug en ligt momenteel in de Merwehaven.





Het megaschip was



Het is onbekend wie het peperdure jacht heeft laten bouwen. Ook is onbekend hoeveel de Y712 precies heeft gekost. Het schip heeft een geschatte waarde van meer dan 200 miljoen euro.



Videobeelden Dutch Yachting uit september:

Het schip kwam vanuit Alblasserdam naar de stad. Het kwam bij scheepsbouwer Oceanco vandaan. Het gespecialiseerd bedrijf in luxe jachten heeft de drie masten van 60 meter hoog op het jacht gezet.Het megaschip was in september ook al even in Rotterdam te zien. Toen voer het van de Rotterdamse werf Keppel Verolme naar Oceanco.Het is onbekend wie het peperdure jacht heeft laten bouwen. Ook is onbekend hoeveel de Y712 precies heeft gekost. Het schip heeft een geschatte waarde van meer dan 200 miljoen euro.