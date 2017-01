Man bedreigt Dordtse agenten met kokend water

aanhouding-op-straat

De politie in Dordrecht is vrijdagavond bedreigd door een man met kokendheet water. De agenten hebben aangifte gedaan van poging tot zware mishandeling.

De bedreiging vond plaats nadat agenten waren gebeld over een mishandeling in een huis op de Frank van der Goesstraat. De bewoonster was geslagen en de verdachte had een groot vlees- en keukenmes binnen handbereik.



Toen agenten wilden ingrijpen werd de man heel agressief, zegt de politie. Ook had hij de waterkoker aangezet, zodat hij kokend water over de agenten kon gooien.



De verdachte werd uiteindelijk aangehouden met behulp van een politiehond.