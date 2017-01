Man gepakt met duizenden euro's aan gestolen kleding

De gestolen kleding - Foto: Politie

Een 46-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is vrijdag opgepakt in Rotterdam. Hij werd betrapt met twee grote boodschappentassen vol gestolen kleding.

De verdachte liep rond 16.30 uur rond in Crooswijk toen hij opviel vanwege zijn tassen. "Daar wordt nog weleens kleding of drugs in vervoerd", verklaart een politiewoordvoerder.



Toen agenten hem staande hielden vonden ze inderdaad een lading kleding met de prijskaartjes er nog aan. De buit had een waarde van ongeveer 3600 euro.