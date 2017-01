Viering Chinees Nieuwjaar begonnen in Rotterdam

Foto: Politie Oude Westen

Chinezen over de hele wereld vieren zaterdag het begin van het Jaar van de Haan. Ook in Rotterdam is het Chinees Nieuwjaar feestelijk van start gegaan.









De traditionele Leeuwen- en Drakendans op de 's-Gravendijkwal begint om 13.30 uur. De optocht gaat daarna langs ondernemers op de West-Kruiskade en de 1e Middellandstraat.



De festiviteiten begonnen traditiegetrouw met het ontwaken van de Leeuw in het Wijkpakt in het Oude Westen. Daar was burgemeester Ahmed Aboutaleb ook bij.De traditionele Leeuwen- en Drakendans op de 's-Gravendijkwal begint om 13.30 uur. De optocht gaat daarna langs ondernemers op de West-Kruiskade en de 1e Middellandstraat.Het feest in het Wijkpark duurt nog tot 20.00 uur en wordt afgesloten met een vuurwerkshow.