Sparta legt aanvaller Pusic vast

Martin Pusic (rechts) in actie voor Midtjylland - Foto: Claus Fisker (ANP)

Sparta heeft Martin Pusic vastgelegd. De Oostenrijker komt over van het Deense FC Midtjylland en heeft een contract getekend tot het einde van dit seizoen.

De 29-jarige Oostenrijker, die ook de Kroatische nationaliteit heeft, scoorde dit seizoen in twaalf duels twee keer voor Midtjylland. Hij werd opgeleid door Austria Wien en speelde onder andere voor Esbjerg, Brann, Valeranga Oslo en Fredrikstadt.



Volgens trainer Alex Pastoor is Pusic een balvaste en internationaal ervaren aanvaller die heeft bewezen doelpunten te kunnen maken. Door de komst van Pusic komt het aantal centrumspitsen bij Sparta op zes. Pastoor kon al beschikken over Finn Stokkers, Mathias Pogba, Zakaria El Azzouzi, Cyril Chevreuil en Roland Bergkamp.



Pusic speelde voor zijn komst naar Sparta in Denemarken, het land waar Jong Sparta-trainer Ole Tobiasen vandaan komt. De beloftetrainer van Sparta sluit zich bij de woorden van Pastoor aan: "Pusic is een sterke spits en heeft een neusje voor de goal. Hopelijk kan hij de spitsen goed bedienen," zegt Tobiasen over de nieuwe aanwinst. "Hij wil zich nog graag bewijzen, ondanks zijn leeftijd."