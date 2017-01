Van Wezel nog een jaar bij Sliedrecht Sport

Coach Matt van Wezel

Matt van Wezel is ook volgend seizoen actief als trainer van de volleybaldames van Sliedrecht Sport. De coach heeft een contract tot 2019, maar Van Wezel en Sliedrecht Sport beslissen ieder seizoen of ze langer met elkaar willen doorgaan.

"Dat besluit nemen we altijd gezamenlijk en vroeg in het seizoen, zodat er vroegtijdig duidelijkheid is over het komende seizoen voor zowel de trainer, de verdere staf, het team en eventuele potentiële nieuwe spelers", aldus Cees Boer, voorzitter van Sliedrecht Sport.



Van Wezel heeft het goed naar zijn zin in Sliedrecht. "Beide partijen zijn tevreden. We waren er snel uit," zegt hij. "We kijken vooral naar of we progressie kunnen maken. Dan gaat het nier per se om prijzen, maar om de ontwikkeling van het team. Met de bouw van een nieuw complex met betere faciliteiten denk ik dat we veel mogelijkheden hebben."



Sliedrecht Sport staat in de eredivisie momenteel bovenaan met 38 punten na vijftien wedstrijden. Ook maakt de club nog kans op de beker. Deze week werd de finale bereikt.