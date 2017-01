Goeree-Overflakkee vindt opvolger opgestapte wethouder

De VVD'er Peter Feller wordt de nieuwe wethouder van Goeree-Overflakkee. Hij volgt Marnix Trouwborst op, die deze week opstapte als wethouder Financiën, Verkeer & Vervoer en Personeel.

De 48-jarige Feller was tot 2013 wethouder in zijn woonplaats Goedereede. Hij had daar de portefeuille Financiën en Maatschappelijke Ontwikkeling. Daarna ging hij aan de slag als orthopedisch schoentechnicus in Rotterdam.De gemeenteraad moet nog instemmen met de keuze voor Feller, maar dit is vaak slechts een formaliteit.Marnix Trouwborst legde dinsdag zijn functie 'om persoonlijke redenen' neer. Welke redenen dat precies zijn, wil hij niet zeggen.