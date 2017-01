Volg Excelsior (4-0) en FC Dordrecht (3-0)

Excelsior speelt vanavond een echte degradatiekraker. De Rotterdammers nemen het in Kerkrade op tegen hekkensluiter Roda JC. Het verschil tussen Excelsior en Roda is slechts vier punten, dus moet de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag winnen om ver weg van de laatste plaats te blijven.

Deze wedstrijd in de kelder van de eredivisie begint om 19.45 uur en is uiteraard te volgen via Radio Rijnmond. Vanaf 19.00 uur blikken we al vooruit met presentator Walter Tempelman en verslaggever Clay Ruperti.Naast Roda JC - Excelsior volgen we vanavond ook de Jupiler League. FC Dordrecht trekt naar Leeuwarden om het op te nemen tegen SC Cambuur, dat zich deze week verrassend ten koste van FC Utrecht plaatste voor de halve finale van de KNVB beker. Sinclair Bischop verzorgt het verslag vanuit Friesland. Ook dat duel begint om 19.45 uur.