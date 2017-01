Rijnmond Leesclub: 'Het Smelt' van Lize Spit

Deze keer is de beurt aan de Vlaamse auteur Lize Spit met het boek Het Smelt. Het Smelt gaat over een jonge vrouw van 27, Eva, die in Brussel woont. Ze heeft een redelijk, maar geen gelukkig leven. De enige liefde die ze kent is van haar twaalf jaar oudere buurman, die ze af en toe oraal bevredigd. Bovendien wordt een groot deel van haar gedachten nog steeds beziggehouden door haar jeugd in de Belgische Kempen.

In het dorp, Bovenmeer, woonden maar twee andere kinderen van haar leeftijd, twee jongens. Met zijn drieën vormen ze in het dorp vanaf dat moment ‘de drie musketiers’. Hun jeugd lijkt eigenlijk heel idyllisch, maar in de zomer van 2002 verandert dit; hun vriendschap verandert. De twee jongens beginnen haar op een andere manier 'leuk' te vinden.



Met oud en nieuw reist Eva terug naar haar geboortedorp, met een blok ijs achterin de auto. Het is duidelijk dat ze dit keer het lot in eigen handen wil nemen...



De Rijnmond Leeslcub heeft een oordeel geveld, luister hierboven maar mee!