Brand net naast podium bij WK veldrijden

Lucinda Brand

In het Luxemburgse Bieles heeft Lucinda Brand zaterdag geen medaille kunnen pakken bij het WK veldrijden. De Dordtse wielrenster eindigde met een vierde plaats nipt naast het podium.

Eerder gaf Brand in Radio Rijnmond Sport aan dat ze wilde meedoen om de medailles, maar zij zag Katherina Nash uit Tsjechië net voor haar als derde eindigen. Brand finishte op 21 seconden van de Belgische winnares Sanne Cant. Marianne Vos kon haar favorietenrol niet waarmaken en werd uiteindelijk tweede op één seconde van Cant.