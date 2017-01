Tour de Bieb: Nationale Voorleesdagen

Kees Moeliker leest voor Een geboeid publiek!

Het zijn de nationale voorleesdagen! In bibliotheken in het hele land kun je voorlezen, voorgelezen worden en zelfs ontbijten terwijl je voorgelezen wordt.Eén van de plekken waar wordt voorgelezen is natuurlijk de voorleesruimte hier in de Centrale Bibliotheek.

Verslaggever Joost de Jong ging een kijkje nemen, sprak met de jeugdbibliothecaris en werd voorgelezen door bioloog Kees Moeliker, uit het prentenboek van het jaar: De Kleine Walvis. Luister hierboven maar mee!