Amateurvoetbal: Derby Tweede Divisie onbeslist

voetbal

De derby in de Tweede Divisie tussen Excelsior Maassluis en Jong Sparta is zaterdag in een gelijkspel geëindigd. Beide ploegen hielden elkaar op 1-1. Voor de thuisploeg scoorde Dean van Ooijen. Bij Jong Sparta produceerde Deroy Duarte de gelijkmaker.

Excelsior Maassluis en Jong Sparta waren de enige regioploegen die in de Tweede Divisie in actie kwamen. BVV Barendrecht speelde vandaag niet, omdat de uitwedstrijd tegen HHC Hardenberg werd afgelast. Excelsior Maassluis staat vijfde en Jong Sparta vinden we terug op plaats twaalf. Barendrecht is nummer negen.



Derde Divisie

ASWH ging met 3-0 onderuit bij Jong FC Volendam. Daarmee doet de ploeg van trainer Jack van den Berg slechte zaken in de strijd om het kampioenschap. ASWH staat vierde met 37 punten.



IJsselmeervogels kon verder uitlopen op ASWH, maar regiogenoot Capelle speelde knap met 1-1 gelijk in Spakenburg. Olaf van der Sande was voor Capelle trefzeker. Momenteel kan Capelle in de strijd tegen degradatie ieder punt goed gebruiken. Capelle vindt zichzelf terug op een vijftiende plaats met twintig punten uit negentien wedstrijden.



De wedstrijd Quick Boys-SteDoCo werd afgelast.



Hoofdklasse A

Sliedrecht verloor in eigen huis met 1-2 van Hoek. Voor de thuisploeg scoorde Arif Irilmazbilek vlak voor rust de gelijkmaker uit een penalty, maar hij zag zijn Sliedrecht alsnog onderuit gaan. De degradatiezorgen blijven aanwezig in Sliedrecht. Het staat vijftiende met elf punten uit zestien wedstrijden.



Door deze wedstrijd heeft Sliedrecht een duel meer gespeeld dan regiogenoot en nummer veertien Smitshoek, dat de wedstrijd tegen Spijkenisse afgelast zag worden. Ook Zwaluwen tegen Achilles Veen ging niet door en RVVH zou vandaag sowieso niet spelen. Zwaluwen staat twaalfde met vijftien punten en RVVH vinden we terug op de elfde plaats met negentien punten.