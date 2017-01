Zaalsporten: PKC neemt afstand van TOP

Richard Kunst

In de Korfbal League heeft PKC/SWKGroep bewezen de terechte koploper te zijn. Zaterdag rekenden de Papendrechters overtuigend af met naaste belager TOP/Quoratio uit Sassenheim. Mede door elf treffers van Richard Kunst (foto) werd het 28-21 voor de ploeg van de Belgische coach Detlef Elewaut.

"Het is een lekkere overwinning. We geven nu vooral een signaal af dat er voor TOP niets te halen valt in Papendrecht", liet Kunst na afloop weten aan RTV Rijnmond. "Je ziet dat we in de tweede helft een fikse voorsprong pakken en die ook niet meer uit handen gegeven. Dat is weleens anders geweest. Het geeft goede hoop voor de toekomst."



PKC wist dit seizoen iedere competitiewedstrijd winnend af te sluiten. De voorsprong op TOP bedraagt na tien duels liefst zes punten. LDODK/Rinsma uit Gorredijk is de nieuwe nummer twee en komt zondag in actie tegen Fortuna/Delta uit Delft.