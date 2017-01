Titelverdediger Cuba keert terug op WPT

Cuba wint het WPT - Foto: ANP

Cuba gaat komende zomer haar titel op het World Port Tournament in Rotterdam verdedigen. Met nieuwkomer Zuid-Korea is het land uit Midden-Amerika één van de vijf deelnemers aan de zestiende editie van het honkbaltoernooi.

In tegenstelling tot de vorige negen edities doet Taiwan niet mee. Nederland, Curaçao en Japan zijn van zaterdag 1 tot en met zondag 9 juli wel van de partij.



Twee jaar geleden was Cuba in de finale in het Familiestadion van Neptunus met 5-3 te sterk voor de Nederlandse honkballers.