Tien man Excelsior hard onderuit bij Roda JC

Excelsior heeft zaterdag een flink pak slaag gekregen en dure punten laten liggen in de strijd om lijfsbehoud in de eredivisie. In de degradatiekraker tegen het moeilijk scorende Roda JC werden de Kralingers met liefst 4-0 verslagen. Ruim zeventig minuten lang speelde Excelsior met tien man door een rode kaart van aanvoerder Jurgen Mattheij.

De wedstrijd kwam na ruim een kwartier tot leven, maar dat had slechte gevolgen voor Excelsior. Centrale verdediger Jurgen Mattheij gleed uit terwijl hij de bal wilde controleren, greep vervolgens naar zijn tegenstander en voorkwam daarmee een scoringskans. Daarna kon scheidsrechter Serdar Gözübüyük niets anders dan Mattheij een rode kaart te geven.Het dit seizoen moeilijk scorende Roda JC wist vervolgens uit de toegekende vrije trap op voorsprong te komen. Met een tikje opzij bediende Adil Aussar de met zijn rug naar het doel staande Dani Schahin, die omdraaide en de bal onberispelijk achter Excelsior-keeper Warner Hahn schoot. In het restant van de eerste helft was het vooral de schade beperken voor de bezoekers.Trainer Mitchell van der Gaag bracht verdediger Henrico Drost voor aanvaller Terell Ondaan, maar die wijziging kon een tweede Limburgse doelpunt op slag van rust niet voorkomen. In de laatste seconde kopte Mitchel Paulissen de 2-0 binnen voor zijn ploeg. Daarvoor deelde Nigel Hasselbaink een speldenprikje uit namens de Rotterdammers, maar na een prima actie miste zijn voorzet precisie.Na de thee wist Excelsior niet meer terug in de wedstrijd te komen. Een kwartier na rust had Roda JC maar drie minuten nodig om het duel definitief in het slot te gooien. Eerst was het invaller Thanasis Papazoglou die uit een voorzet wist te scoren en daarna bepaalde Paulissen met zijn tweede doelpunt van de avond de eindstand in het voordeel van de Limburgers: 4-0.Ook in de resterende minuten wisten de gasten uit Rotterdam ondanks invalbeurten van Ryan Koolwijk en Mike van Duinen geen eretreffer te maken. Jeffry Fortes was twintig minuten voor tijd nog het dichtst bij, maar zijn inzet werd gekeerd door sluitpost Benjamin van Leer. Door het verlies zakt Excelsior naar de zestiende plaats en ziet het Roda tot één punt naderen.