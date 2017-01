FC Dordrecht kansloos in Leeuwarden: 3-0

FC Dordrecht heeft de uitwedstrijd tegen SC Cambuur kansloos verloren. Op bezoek in Leeuwarden werden de Schapenkoppen helemaal weggespeeld, maar viel de schade met een 3-0 nederlaag nog mee. Met die stand op het scorebord werden Bradley de Nooijer en Michael Chacon nog met een rode kaart van het veld gestuurd.

Vanaf het eerste fluitsignaal had FC Dordrecht niets in de melk te brokkelen in Friesland. De eerste kans voor SC Cambuur was al meteen raak. In de derde minuut werd Tarik Tissoudali bediend door Jordy van Deelen: 1-0. Amper vijf minuten later mocht Dordrecht-keeper Tim Coremans al voor de tweede keer vissen. Nadat Marvin Peersman en wederom Tissoudali verzuimden te scoren, was het Jerge Hoefdraad die wel scoorde.De thuisploeg ging vervolgens door met de jacht naar doelpunten, maar erger leed bleef de bezoekers voor even bespaard. Onder andere voormalig Dordrecht-speler Van Deelen en Stefano Lilipaly hadden het vizier niet op scherp staan. Na bijna een half uur spelen werd diezelfde Van Deelen echter neergehaald en kon Erik Bakker de toegekende strafschop verzilveren: 3-0.Aan de andere kant kreeg Alvin Daniels zowaar een kans, maar zijn afstandsschot werd gekeerd door keeper Harm Zeinstra. Tot overmaat van ramp moest FC Dordrecht ook nog eens met tien man verder. Bradley de Nooijer hield Tissoudali vast en kreeg van scheidsrechter Allard Lindhout een rode kaart.In de tweede helft bleven de Dordtenaren kansloos, al wist Cambuur opmerkelijk genoeg niet meer te scoren. De gasten wisten in de persoon van Alessio Da Cruz bijna een eretreffer te produceren, maar hij wist niet optimaal te profiteren van een fout van Peersman. Ook een poging van Michael Chacon leverde geen doelpunt op.Vijf minuten voor tijd moest FC Dordrecht zelfs met negen man verder. Chacon werd niet gespaard en moest het veld ruimen. De ploeg van trainer Gérard de Nooijer staat nu negentiende in de Jupiler League.