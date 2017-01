Clubkampioenen dromen van Ahoy

ABN AMRO WTT

Op de banen van tennisclub Victoria in Rotterdam zijn zaterdag 128 Nederlandse clubkampioenen begonnen aan de Supermatch. De winnaar van dat toernooi mag mee doen aan het dubbeltoernooi van het ABN AMRO World Tennis Tournament in het Rotterdamse Ahoy.

Na dit weekend blijven nog acht spelers over. Zij spelen op vrijdag 10 februari de kwartfinales, weer bij Victoria, en een dag later zijn de halve finales en de finale in Ahoy.



De winnaar van de Supermatch zal dubbelen aan de zijde van Nederlander Robin Haase. Organisator Vincent van Heijningen: "We willen de ultieme droom van iedere Nederlandse amateurtennisser uit laten komen."



Het is de derde keer dat de Supermatch wordt afgewerkt. Vorig jaar mocht winnaar Bart van den Berg aan de zijde van Jesse Huta Galung in een vol Ahoy spelen. "Het was een unieke ervaring voor mij om voor duizenden mensen op het Centre Court te mogen staan. Een soort jongensdroom die uitkwam", kijkt Van den Berg terug.



In Sportclub Rijnmond kunt u maandag een uitgebreide reportage zien over het eerste weekend van de Supermatch.