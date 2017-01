Brand in kelderboxen Maassluis

Brand Brandweer Fotografie Roald Sekeris

In twee kelderboxen aan het Sparrendal in Maassluis heeft zaterdagavond korte tijd brand gewoed. Twee bovenliggende huizen werden ontruimd.

De brandweer had het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand in Maassluis is onbekend.



Twee bewoners hebben rook binnen gekregen en zijn nagekeken door ambulancepersoneel, meldt de veiligheidsregio.