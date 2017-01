Maaltijdbezorger overvallen in Schiedam

Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Op het Nieuwlandplein in Schiedam is zaterdagavond een maaltijdbezorger overvallen. Vier mensen in donkere kleding en met bivakmutsen op bedreigden het slachtoffer.

Hij heeft z'n geld en maaltijd afgestaan aan de daders die er daarna vandoor gingen. De maaltijdbezorger meldde de beroving bij z'n baas en die belde de politie.



Voor zover bekend raakte het slachtoffer niet gewond. De beroving was rond 21.00 uur.