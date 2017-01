Storing Spijkenisserbrug opgelost

Spijkenisserbrug

De Spijkenisserbrug heeft zondagochtend last gehad van een storing. De brug ging open om een schip door te laten, maar wilde daarna niet meer dicht. Zowel de scheepvaart als het wegverkeer had last van de storing.

Rijkswaterstaat had het euvel rond 10.30 uur gevonden. Er moesten twee sensoren worden vervangen.



Monteurs hadden het probleem rond 10.50 uur opgelost, waarna het verkeer weer van de brug gebruik kon maken.