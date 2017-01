Autobrand in Spijkenisse

In Spijkenisse is zondagochtend een auto in brand gevlogen. Dat gebeurde aan de Neptunusstraat rond 08.50 uur.





De brandweer heeft het vuur geblust. Ook twee andere geparkeerde auto's raakten door de vlammen beschadigd.De politie gaat vooralsnog niet uit van brandstichting, maar laat de technische recherche onderzoek doen naar de autobrand.