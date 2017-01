Agressieve Rotterdammer vast in Raamsdonksveer

Een 22-jarige man uit Rotterdam heeft in de nacht van zaterdag op zondag stennis geschopt in Raamsdonksveer. Hij mishandelde een portier nadat hij was uit geweest.

De Rotterdammer maakte rond 04.00 uur ruzie voor de deur van de uitgaansgelegenheid. Agenten die in de buurt waren, hoorden hem roepen dat hij iemand ging afmaken en zagen dat hij in bedwang werd gehouden door omstanders.



Niet veel later zag de politie een gewonde beveiliger die claimde in zijn gezicht te zijn geslagen door de Rotterdammer. Toen agenten de vermeende dader wilden oppakken, werd hij agressief.



De verdachte bedreigde en beledigde de agenten en schopte tegen de politieauto. Ook spuugde hij een van de agenten in het gezicht en trapte hij later een medewerker in de cel in zijn buik.