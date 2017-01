Zwijndrechter geeft verkeersregelaar kopstoot

Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Een 45-jarige man uit Zwijndrecht is zaterdag opgepakt, omdat hij in Maasdijk een verkeersregelaar heeft mishandeld.

De verkeersregelaar was aan het werk op een parkeerplaats aan de Oranjepolderweg vanwege een rommelmarkt. Twee mannen kwamen in een auto met aanhanger het terrein oprijden en wilden de aanhanger daar neerzetten.



Koptstoot

Omdat bezoekers van de rommelmarkt daar last van zouden kunnen hebben, sprak de verkeersregelaar de mannen aan. Maar dat werd hem niet in dank afgenomen.



Een van de mannen gaf de verkeersregelaar een kopstoot. Daarna gingen de twee ervandoor.



Ooggetuigen gaven het kenteken van de mannen door aan de politie. Agenten zagen de auto even later rijden op de A20 bij Rotterdam. De bijrijder werd aangehouden voor mishandeling.