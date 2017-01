Feyenoord maakt geen fout tegen NEC: 4-0

Feyenoord heeft zich goed hersteld van de uitschakeling in het bekertoernooi. Zondag was de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst in de competitie met 4-0 te sterk voor NEC. Nicolai Jørgensen bepaalde met twee goals in de slotfase de eindstand, nadat Steven Berghuis en Eljero Elia in de eerste helft scoorden. Feyenoord blijft koploper met vijf punten voorsprong op Ajax.

De thuisploeg - met Miquel Nelom op de plaats van Terence Kongolo - kende in het begin de nodige moeite met de bezoekers uit Nijmegen. Met amper vijf minuten op de klok kreeg NEC al een dot van een kans in de persoon van Mohamed Rayhi, die in kansrijke positie recht in de handen van Brad Jones schoot nadat Feyenoord-verdediger Eric Botteghin de bal per ongeluk voor hem klaar legde.Feyenoord kreeg pas na een kwartier grip op de wedstrijd. Het overwicht van de Rotterdammers resulteerde in veel hoekschoppen, maar op een zwakke kopbal van Botteghin na werd Feyenoord nauwelijks gevaarlijk. Aan de hand van Eljero Elia wist het na een half uur spelen alsnog de ban te breken. De buitenspeler stuurde zijn directe tegenstander het bos in, bediende vervolgens Steven Berghuis en zag dat zijn collega hard en overtuigend raak schoot.Nog voor rust probeerde Feyenoord de marge te verdubbelen. Nicolai Jørgensen had iets moois in gedachte, maar zijn omhaal mislukte. In de laatste minuut van de eerste helft was de Deense topscorer van de eredivisie wel belangrijk. Na een mooie combinatie met Dirk Kuyt werd Elia bediend en hij plaatste de bal vervolgens in de korte hoek: 2-0.In de tweede helft was de belangrijke Elia niet meer van de partij. Met invaller Bilal Basacikoglu op het veld kwam NEC bijna terug in de wedstrijd. Het schot van Rayhi miste echter kracht en ook een inzet van Jay-Roy Grot werd geblokt.Aan de andere kant bewees Basacikoglu bijna zijn waarde. Eerst stuurde hij op fraaie wijze Berghuis weg, maar de doelpuntenmaker faalde oog in oog met NEC-doelman Joris Delle. Twintig minuten voor tijd was ook Jens Toornstra dichtbij een treffer. Op aangeven van opnieuw Basacikoglu kopte hij knap maar ongelukkig op de lat.Het slotakkoord was voor Jørgensen, die in de slotfase zijn eerste goals van de tweede seizoenshelft maakte. Bij de 3-0 van Feyenoord was een belangrijke rol weggelegd voor Bart Nieuwkoop, die pal na zijn invalbeurt de spits uit Denemarken bediende. In de laatste minuut kwam er alsnog een assist van Basacikoglu. Met een kopbal leek hij eerst zelf te scoren, maar nog voor de doellijn gaf Jørgensen het laatste zetje: 4-0.