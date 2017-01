Volg Feyenoord - NEC op Radio Rijnmond: 0-0

Feyenoord hoopt zich te gaan herstellen van de uitschakeling in de KNVB-beker van afgelopen donderdag. Na de 2-0 nederlaag bij Vitesse nemen de Rotterdammers het zondag in De Kuip wederom op tegen een Gelderse tegenstander. Nummer negen NEC komt op bezoek bij de koploper van de eredivisie.

Opvallend is dat Miquel Nelom tegen de Nijmegenaren in de basis start. Hij vervangt op de linksbackpositie Terence Kongolo, die op de bank gehouden wordt door trainer Giovanni van Bronckhorst. Verder keren Dirk Kuyt en Tonny Vilhena terug in het elftal van Feyenoord.De wedstrijd tussen Feyenoord en NEC begint om 16:45 uur en is uiteraard live te volgen op Radio Rijnmond. De sportuitzending begint om 14:00 uur en wordt gepresenteerd door Frank Vijg. Dennis van Eersel en Sinclair Bischop doen verslag vanuit Rotterdam-Zuid.