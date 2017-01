Aangereden hoogbejaarde man overleden

Een hoogbejaarde man die begin deze week werd geschept op een zebrapad op de Goudsesingel in Rotterdam, is zaterdag overleden. Dat heeft de politie zondag bekendgemaakt.

De 86-jarige man kwam na de aanrijding in het ziekenhuis te liggen. Zijn verwondingen leken in eerste instantie mee te vallen, maar hij bleek er achteraf een stuk ernstiger aan toe te zijn.De politie en de nabestaanden hebben nog veel vragen over het ongeluk. De zoon van het slachtoffer deed vrijdag een emotionele getuigenoproep "Hij is zo erg gewond geraakt dat hij nu op de intensive care van het ziekenhuis ligt. Ik wil graag dat de getuigen zich bij de politie melden, zodat kan worden uitgezocht wat er nu precies is gebeurd", zei de zoon.