Man en meisje (10) zwaargewond na aanrijding Vierpolders

Een man en zijn 10-jarige dochter zijn zondag aan het eind van de middag zwaargewond geraakt in Vierpolders op Voorne-Putten. Beiden zijn met een spoedtransport naar het Erasmus MC gebracht.

De slachtoffers komen uit Vierpolders. Het meisje is ter plekke gereanimeerd. Volgens de politie is ze er slecht aan toe.Vader (41) en dochter liepen rond 16.20 uur op de Middelweg met een kruiwagen. Ze werden aangereden door een bestelauto, zegt de politie.De bestuurder (74) van de auto en zijn bijrijdster (71) uit Vierpolders hadden de man en het meisje niet gezien. De bestuurder had volgens de politie niet gedronken.De bestelauto is door de aanrijding in een sloot beland. De inzittenden konden de wagen zelf verlaten. De bestuurder is aangehouden voor verhoor.