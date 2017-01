Veel belangstelling voor peperduur jacht in Merwehaven

Het zeiljacht van zo'n 200 miljoen euro dat zaterdag aanmeerde in de Rotterdamse Merwehaven trekt veel bekijks. Niet alleen Rotterdammers komen de 106 meters lange driemaster bewonderen, ook op de kade stond zondag geïnteresseerd publiek uit onder meer Moerkapelle en Amersfoort.

Heel erg dichtbij kunnen ze niet komen, want de kade bij de Y712 ligt achter een hek. Een paar waaghalzen weten toch op het terrein te komen door een dun randje langs een muurtje te trotseren. Onder hen klotst het ijskoude water, maar ze houden het droog.Björn uit Moerkapelle is een van de personen die de camera dichtbij flink heeft laten klikken. "Van dichtbij lijkt het schip nog veel groter", zegt hij. "Helemaal af is 'ie trouwens nog niet. Er zit nog geen glas in de voorkant en er zit overal nog plakband."De Y712 werd deels gebouwd bij scheepsbouwer Oceanco in Alblasserdam. De komende tijd ligt het schip in de Merwehaven voor onder meer testvaarten.De eigenaar van het peperdure jacht is anoniem. Wie hij is weet ook een Poolse lasser niet. Hij komt zondag nog even een kijkje nemen bij het schip waar hij een half jaar aan werkte.Hoe het er van binnen uit ziet? Volgens hem is de Y712 uitgedost met gouden kranen, een jacuzzi en een kingsize bed. "Alles wat je wilt, is daar. Het is een erg mooi schip."