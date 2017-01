Huismus opnieuw op één bij tuinvogeltelling

De huismus is de meest getelde vogel bij de Nationale Tuinvogeltelling. De koolmees is geëindigd op de tweede plek, gevolgd door de merel. In Rotterdam eindigde de koolmees als eerste, zegt de Vogelbescherming Nederland.

Mensen konden dit weekend voor de veertiende keer meedoen met de Nationale Tuinvogeltelling. Meer dan 50.000 mensen hadden zondagmiddag de moeite genomen vogels te spotten in hun tuin of op het balkon.Van de bijna 775.000 vogels die werden gezien, ging het meer dan 133.000 keer om de huismus. Dat de mus op nummer één in de voorlopige resultaten staat, is geen verrassing. De vogel wordt al jaren het meest gezien.Er waren dit jaar een stuk minder mezen in de tuinen. Hoewel de koolmees op plek twee staat en de pimpelmees op plek vijf, zijn er beduidend minder dan voorgaande jaren: dit jaar gemiddeld 2,8 per tuin tegenover 3,4 in 2016.Volgens de Vogelbescherming heeft dat te maken met het zogenoemde mastjaar. De vogels kunnen dit jaar veel beukennootjes in het bos vinden en zitten daarom minder in tuinen.Omdat het typische stadsvogels zijn, is de koolmees het vaakst gezien in Rotterdam en Den Haag. Sowieso werd in Zuid-Holland het meest geteld van alle provincies. Zuid-Holland staat met 7550 tellingen aan kop.De resultaten van zondagmiddag zijn de voorlopige uitslagen. Mensen kunnen nog tot maandagmiddag 12.00 uur hun telling doorgeven