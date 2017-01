Van Bronckhorst: 'We moesten een goed antwoord geven'

Giovanni van Bronckhorst - Foto: Toine Damen (ANP)

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst was blij dat zijn ploeg zich heeft hersteld van de uitschakeling in de KNVB-beker. Zondag rekenden de Rotterdammers in De Kuip eenvoudig af met NEC. Het werd uiteindelijk 4-0 voor de lijstaanvoerder van de eredivisie. "Je bent koploper en wilt iedere wedstrijd winnen", zegt Van Bronckhorst.

"We moesten een goed antwoord geven na de teleurstelling van afgelopen donderdag en dat hebben we gedaan", vervolgt de coach. "Tegen een compact spelende tegenstander hebben we uitstekende goals gemaakt en geen tegendoelpunten gekregen. Daar ben ik blij mee."



Eljero Elia had met een doelpunt en een assist een belangrijk aandeel in de zege. In de rust werd hij echter vervangen. "Zijn hamstring werd stijver en we hebben hem uit voorzorg eruit gehaald. Er is geen grote schade", aldus Van Bronckhorst.