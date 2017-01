Breuer: 'Niet verrast dat ik nog mee kan'

Michel Breuer in FC Rijnmond

Hij wordt over vier maanden 37 jaar, maar voorlopig is Michel Breuer niet weg te denken uit de achterhoede van Sparta. Voorafgaand aan het seizoen vroegen de nodige criticasters zich af of de routinier het niveau van de eredivisie nog wel aan kon, maar de verdediger houdt zich wekelijks staande. "Dat komt omdat ik topfit ben", zegt Breuer.

De aanvoerder van Sparta vindt het plausibel dat mensen hun vraagtekens zetten bij hem. "Als je op late leeftijd nog van de eerste divisie naar de eredivisie gaat, dan snap ik dat er niet veel mensen zijn die denken dat het me wel even gaat lukken", vervolgt de voormalig speler van Excelsior, sc Heerenveen en NEC in de voetbaltalkshow FC Rijnmond. "Sparta heeft vertrouwen in mij gehad en zelf wilde ik de uitdaging graag aangaan."



"Wat andere mensen van je vinden krijg je wel mee. Natuurlijk is het dan leuk als het goed gaat, maar voor de rest ben ik daar niet heel erg mee bezig. Je moet gewoon zorgen dat je lichaam fit is", benadrukt hij. "Het heeft mijzelf niet verrast. Misschien oogt het makkelijk, maar dat komt omdat ik topfit ben", aldus Breuer.



Bekijk in de bijgesloten video de uitzending van FC Rijnmond met Michel Breuer.