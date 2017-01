El Ahmadi uitgeschakeld op Afrika Cup

Karim El Ahmadi - Foto: Samuel Shivambu (ANP)

Feyenoord kan volgende week in de uitwedstrijd tegen FC Twente weer beschikken over Karim El Ahmadi. De middenvelder van de Rotterdammers werd zondag in de kwartfinale van de Afrika Cup uitgeschakeld door Egypte.

Met de 32-jarige El Ahmadi in de basis gingen de Marokkanen met 1-0 onderuit door een laat doelpunt van Kahraba. Hij schoot Egypte twee minuten voor tijd naar de halve finale, waarin Burkina Faso de tegenstander is.



El Ahmadi miste tijdens de Afrika Cup de wedstrijden van Feyenoord tegen Roda JC, Willem II, Vitesse en NEC. Hij verliet zondag na de nederlaag tegen Egypte met tranen het veld.