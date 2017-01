Overval op tankstation in Dordrecht

(archieffoto)

Aan de Hugo van Gijnweg in Dordrecht is maandagochtend vroeg een overval gepleegd op een tankstation van Total. De dader had een bivakmuts op en gebruikte een mes.

De overvaller sloeg op de vlucht richting de Krispijnseseweg. Of hij iets buitgemaakt heeft, is niet bekend.